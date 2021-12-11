Четыре гандболистки пропали на чемпионате мира в Испании

Матч сборных России и Камеруна / Фото: Instagram Федерация гандбола России Фото: REUTERS

Четыре спортсменки из сборной Камеруна по гандболу пропали на чемпионате мира, который проходит в испанской Лирии. Об этом сообщает спортивный портал "Чемпионат".

По предварительным данным, Ясмин Йотчум, Жодель Маджуфанг, Амели Мвуа и Апполин Экобена вечером сели в такси возле отеля, в котором остановилась национальная сборная.

В 7:30 утра на следующий день они должны были пройти тестирование на COVID-19, но никто из них не явился. В отеле утверждают, что не видели этих гандболисток с прошлого вечера. На связь пропавшие девушки также не выходили.

В полиции считают, что исчезновение спортсменок не носит криминального харакера.

"Это исчезновение не тревожит, так как игроки забрали все свои вещи перед тем, как покинуть отель, - заявил AFP пресс-секретарь полиции Валенсийского сообщества. - В принципе нет ничего, что позволяло бы сказать, что это насильственное исчезновение".

Как ранее писал "КП-Спорт", сборная Камеруна по гандболу играла против России 3 декабря и проиграла со счетом 40:18. В группе камерунские спортсменки занимают последнее место.