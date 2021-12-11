Песков заявил, что Россия не намерена снижать цены на газ для Греции

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, может ли Россия снизить цены на газ для Греции или хотя бы сделать какую-либо скидку. Соответствующее заявление официальный представитель Кремля сделал в интервью греческому телеканалу Antenna.

"Нет, потому что это вопрос двусторонних соглашений. Это вопрос двусторонних соглашений с "Газпромом", - подчеркнул Песков. - Вы просто подписываете контракт с "Газпромом", который действует на конкретный период, и если это долгосрочное соглашение, вы будете продолжать получать природный газ по прогнозируемой цене".

Пресс-секретарь российского лидера, уточнил, что стоимость газа колеблется именно на спотовом рынке, который Европа предпочла долгосрочным контрактам, надеясь на нестабильные возобновляемые источники энергии.

Песков также обратил внимание, что поставки газа из России выросли, в то время как США сократили экспорт газа в Грецию почти в полтора раза, выбрав азиатский рынок, где более высокие цены.

Как ранее писал сайт kp.ru, в том же интервью Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена концентрацией сил НАТО в Греции и переброской американской военной техники через греческий порт Александруполис.