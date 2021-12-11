Ночь на 11 декабря 2021 года в Москве стала самой холодной с начала зимы

В Москве становится все холоднее Фото: REUTERS

Ночь на субботу, 11 декабря 2021 года, стала самой холодной в Москве с начала зимы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, температура опустилась до 16,9 градуса ниже нуля. Такие показатели зафиксировали на столбиках термометров в главной метеостанции города на ВДНХ.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем ранее, 10 декабря 2021 года, в Москве зафиксировали самое холодное утро с начала зимнего сезона. Столбики термометра к 8 утра в российской столице опустились до 16 градусов ниже нуля. До этого наиболее холодный день декабря был в четверг, 9 числа.

Напомним, аномальные снегопады в Москве привели к появлению предновогодних сугробов. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.