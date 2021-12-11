В России выявлено 30 288 случаев заражения коронавирусом 11 декабря 2021 года

С начала пандемии в России заразились коронавирусом 9 986 967 человек Фото: REUTERS

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в субботу, 11 декабря 2021 года сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 30 288 случаев COVID-19. С начала пандемии было выявлено 9 986 967 заболевших.

Лидером по заболеваемости снова стала Москва, где за сутки заболели 3140 человек. Вторым идет Санкт-Петербург — 2045 новых пациентов. Тройку замыкает Московская область — 1833 случаев.

Также медики зафиксировали 1171 летальный исход. За минувшие сутки выписали из больницы 36 446 человек. Всего коронавирусной инфекцией переболели 8 709 964 человека. Суммарное количество умерших с начала пандемии составило 288 351 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, вирусологи прогнозируют, что новый штамм коронавируса "омикрон" распространится в России в ближайшие недели. Член-корреспондент РАН Александр Лукашев считает, что вакцинация – это наиболее эффективная мера защиты, которую, конечно же, необходимо использовать. Аналогичного мнения придерживаются и другие эксперты.