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Общество11 декабря 2021 9:48

В России на выплаты детям от 8 до 17 лет направили дополнительные средства

Мишустин подписал распоряжение о выделении 14 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выплаты неполным семьям, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Согласно тексту документа, в регионы на реализацию этих целей направят еще более 13,8 млрд рублей.

"Для одиноких мам и пап это важное подспорье в воспитании детей", - подчеркнул Мишустин.

В настоящее время такие выплаты назначены семьям, в которых воспитываются свыше 1,3 млн детей.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 1 июля 2021 года для детей из неполных семей в возрасте от 8 до 16 лет назначена выплата. В среднем по стране ее размер составил 5650 рублей в месяц. Об этом сообщил Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному собранию.

Напомним, четкое определение "неполная семья" в действующем российском законодательстве отсутствует. Общепринято, что неполной считается семья, в которой ребенок воспитывается и содержится только одним из родителей.