Умерла Наталья Филиппова, актриса из фильма "Помнишь запах сирени…"

Наталья Филиппова / Фото: сайт Московского драматического театра "Бенефис"

В возрасте 78 лет умерла актриса Наталья Филиппова, прослужившая в Московском драматическом театре "Бенефис" более 20 лет. О смерти артистки сообщается на сайте культурного учреждения в субботу, 11 декабря 2021 года.

"Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

В театре уточнили, что Наталья Филиппова скончалась еще в среду, 8 декабря.

Наталья Филиппова родилась 17 февраля 1943 года. Окончила Высшее театральное училище имени Щепкина. Широкой публики известна по драме Бориса Галкина с Ириной Розановой "Помнишь запах сирени…". До "Бенефиса" работала в Театре на Покровке и Московском театре комедии.

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