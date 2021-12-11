Россиян предупредили о всплеске мошенничеств при заказе Деда Мороза и Снегурочки

В преддверии Нового года мошенники стараются использовать потребности россиян для хищения их средств Фото: REUTERS

В преддверии Нового года в России ожидается всплеск мошенничеств при заказе артистов на детские праздники через интернет, сообщили ТАСС в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Это связано с сезонным спросом на услуги Деда Мороза и Снегурочки, которыми хотят порадовать детей россияне. Зачастую, они переходят по ссылкам из таргетировнной рекламы в соцсетях или выбирают самую низкую цену, что тоже могут использовать мошенники для привлечения внимания.

"При заказе на фишинговом сайте вы отправляете предоплату через онлайн-кассу. Естественно, никакой Дед Мороз к вам не приходит, - констатировал директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. - Часто такие сайты таргетируют на жертв в социальных сетях или с помощью контекстной рекламы, а также распространяют в спам-рассылках".

Эксперты компании рекомендуют в качестве меры безопасности проверять адрес страницы, на которой размещены интересующие услуги товары. Если это официальный сайт event-агентства, то в адресной строке должен быть префикс HTTPS. Кроме того, не следует доверять ресурсам с опечатками в названии. Ошибки и предупреждения при открытии сайта – еще один повод насторожиться.

Как ранее писал сайт kp.ru, мошенники стали чаще пользоваться новой схемой, по которой россияне сами связываются с ними и предоставляют злоумышленникам доступ к своим счетам. Люди получают рассылки с предупреждением о необходимости срочно решить какую-то проблему, позвонив по номеру фиктивного кол-центра.