Умер Федор Ладыгин, бывший начальник ГРУ

Генерал-полковник Федор Ладыгин Фото: Кадр видео

Умер генерал-полковник Федор Ладыгин, руководивший Главным разведывательным управлением (ГРУ) России с 1992 по 1997 годы. Ему было 84 года. О смерти бывшего начальника ГРУ "Интерфаксу" сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Федор Ладыгин родился в селе Мазикино в Курской области 10 марта 1937 года. Окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. В ГРУ служил с 1973 года. В 1989 году возглавил Информационное управления ГРУ, а уже в 1992 году стал начальником всей разведывательной структуры.

Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Красной Звезды, а также "За службу в Вооруженных Силах СССР" II и III степеней.

Как писал сайт kp.ru, несколькими днями ранее начальник штаба обороны Вооруженных сил Индии генерал Бипин Рават погиб в результате крушения вертолета.