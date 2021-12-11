Путин вновь сообщил о сотрудниках ЦРУ, работавших в российском правительстве в 90-х Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Как минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов работал советником правительстве России в начале 90-х годов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«В числе этих советников, я думаю, один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью», – заявил глава государства в эфире телеканала «Россия 1».

Позже этот сотрудник был фигурантом уголовного дела в США, при расследовании которого и выяснилась его причастность к ЦРУ, рассказал российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе Путин уже сообщал о работе в российском правительстве 90-х кадрового сотрудника ЦРУ. По словам президента, к 2000-м он пресек подобные ситуации. Он отметил, что лишь один пример попыток вмешательства в дела России. На самом деле, подчеркнул глава государства, их было гораздо больше.