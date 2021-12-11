Французские биатлонисты заняли весь пьедестал почета на этапе Кубка мира в Австрии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Биатлонисты их Франции заняли весь пьедестал почета по итогам гонки преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Победу на дистанции 12,5 километра одержал Кентен Фийон-Майе, преодолевший ее 33 минуты 52 секунды. Вторым финишировал Эмильен Жаклен, отставший от победителя на 32,1 секунды, третьи стал Симон Детье (+38,2 секунды). Каждый из них допустил по одному промаху, пишет «Чемпионат».

Лучший результат среди российских биатлонистов показал Василий Томшин, пришедший десятым. Он проиграл победителю гонки 50,5 секунды. Другой россиянин Эдуард Латыпов стал 12-м.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 10 декабря, прошла первая гонка на третьем этапе Кубка мира по биатлону среди мужчин.

Ранее сборная России назвала состав на женскую эстафету на Кубке мира в Хохфильцене по биатлону.