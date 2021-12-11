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Общество11 декабря 2021 12:41

Судьям запретили материться в документах

Российским судьям запретили использовать нецензурную лексику в документах
Абдулла ШАКИРОВ
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Судьям запретили материться в документах

Судьям запретили материться в документах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комиссия Совета судей России по этике запретила судьям использовать нецензурную лексику слова в официальных документах. Если употребление мата избежать не получается, вместо нецензурных слов рекомендуется ставить символы или оставлять пробелы.

«Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям», – говорится в решении, опубликованном на сайте Совета судей РФ.

Как отмечается в сообщении, «нецензурную бранную лексику в судебных актах следует рассматривать в качестве обстоятельства, негативно влияющего на авторитет правосудия». В Совете судей сообщили, что чаще всего матерные слова появляются в официальных судебных решениях при копировании других документов. Случаи, когда судьям приходится дословно излагать высказывания с использованием нецензурных слов, редки, отмечают в комиссии.