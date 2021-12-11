Гражданина Узбекистана не пустили на Украину из-за российской символики на одежде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские пограничники не пустили в страну гражданина Узбекистана, прилетевшего в одежде с российской символикой. Инцидент произошел на пункте пропуска «Борисполь».

«Наряд пассажира рейса из Ташкента побудил пограничников пункта пропуска обратить на него особое внимание. В одежде путешественника были изображения флага и герба страны-агрессора и надписи «Сборная России», – сообщается в Facebook пограничной службы Украины.

Турист объяснил пограничникам, что планировал купить на Украине трактор для своей фермы, однако денег на покупку сельхозтехники у него не оказалось, сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что во время беседы мужчина «понял, что оделся не совсем адекватно и извинился перед всеми украинцами». Тем не менее его не пустили в страну, и он обратным рейсом улетел в Ташкент.

Как писал сайт kp.ru, в июне этого года украинские пограничники не пустили российскую актрису в страну из-за посещения Крыма.