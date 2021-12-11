В МВД России заявили о росте отравлений наркотиками среди подростков на 60% Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество отравлений наркотиками среди подростков России увеличилось за год на 60%, заявил заместитель начальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Вячеслав Батурин.

«За последний год у нас отравление среди подростков наркотиками выросло на 60%», – сказал он в ходе выступления на Всероссийском патриотическом форуме.

В общей сложности за год в стране наркотическими веществами отравились 7 тысяч раз, отметил Бутурин. По его мнению, сегодня в России отмечается «расшатывание всей международной системы контроля за наркотиками». За этим, считает замначальника управления МВД, стоят влиятельные структуры, которые имеют большую прибыль от торговли наркотиками.

Как заявил Батурин, современной молодежи сейчас навязывают ценности и модели поведения, «характерны для более прозападной мысли». Например, «предлагают наркоманов лечить наркотиками и, как на Западе, открывать кофешопы».

«Давайте пойдем дальше – откроем комнаты для потребления наркотиков, как это делается в отдельных странах мира. Это совершенно не та история, которая будет способствовать развитию нашей молодежи», – заключил он.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 в Санкт-Петербурге полуторагодовалый мальчик попал в больницу с тяжелым отравлением наркотиками, которые принадлежали его родителям.