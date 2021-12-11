Самолет-разведчик США замечен рядом с Донбассом Фото: REUTERS

Стратегический самолет-разведчик Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Boeing RC-135 Rivet Joint был замечен в субботу, 11 декабря, рядом с Донбассом.

По данным сервиса авиационного мониторинга Flightradar, в 12:52 по московскому времени американский самолет пролетал неподалеку от линии разграничения. Согласно карте перемещений, Boeing RC-135 Rivet Joint вылетел с северо-запада Украины, направившись затем в центр республики и позже к Донбассу.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что силовые провокации в Донбассе будут пресекаться.

Также он сообщал об отработке авиацией США ракетных ударов у восточных рубежей России. Глава Генштаба отметил, что во всех случаях российские средства ПВО обнаруживают подобные цели своевременно и осуществляют меры по предотвращению инцидентов.