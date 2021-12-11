В Польше возмутились «нерешительной политикой» Франции в отношении России Фото: REUTERS

Франция проводит по отношению к России нерешительную политику, поскольку боятся волнений со стороны оппозиции, стоящей на стороне Москвы, считают в Институте международных отношений при правительстве Польши (PISM).

«Французские власти избегают более решительной политики в отношении России, опасаясь реакции со стороны пророссийской оппозиции», – сказано в бюллетене, опубликованном на сайте института.

В документе говорится, что политика Парижа также продиктована боязнью ослабления позиций Франции по отношению к США и растущей роли НАТО. Как отметили в PISM, президент страны Эммануэль Макрон предпочитает все вопросы решать напрямую с российским лидером Владимиром Путиным, что характерно также и для «большинства представителей оппозиции».

Москве такая позиция Парижа на руку, поскольку это обостряет разногласия в Евросоюзе, считают в институте. Там заявляют, что Россия может использовать «проявления доброй воли» французских властей «для проведения дестабилизирующих действий» перед президентскими выборами во Франции.