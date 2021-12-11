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В мире11 декабря 2021 15:10

При торнадо в американском Кентукки погибли несколько десятков человек

Власти штата полагают, что жертвами стихии могут стать до 100 жителей
Абдулла ШАКИРОВ
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При торнадо в американском Кентукки погибли несколько десятков человек

При торнадо в американском Кентукки погибли несколько десятков человек

Фото: REUTERS

По меньшей мере 50 человек могли погибнуть в американском штате Кентукки во время торнадо, сообщил губернатор штата Энди Бешир.

«Мы считаем, что число погибших в результате инцидента превышает 50 человек. Вероятно, оно приблизится к 70 или 100», – заявил он в эфире телеканала NBC.

По словам Бешира, по штату прошлись четыре торнадо. В результате стихийного бедствия почти 60 тысяч жителей Кентукки остались без электричества. В своем Twitter губернатор сообщил о введении чрезвычайного положения. Кроме того, он попросил президента Соединенных Штатов Джо Байдена ввести режим ЧП на федеральном уровне.

Между тем, один человек погиб и пятеро пострадали во время торнадо в штате Арканзас. Там стихия обрушилась на дом престарелых.

Как писал сайт kp.ru, летом этого года по американскому штату Луизиана прошелся мощнеший ураган «Ида».