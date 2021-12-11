Болельщик умер на футбольном матче «Крылья Советов» – «Рубин» в Самаре Фото: Олег ЗОЛОТО

Болельщик самарского клуба «Крылья Советов» умер во время матча Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ). Инцидент произошел в субботу, 11 декабря, на игре между самарцами и казанским «Рубином».

Мужчине стало резко плохо в концовке матча. Меу оказывали помощь более 20 минут на трибуне стадиона «Солидарность Самара Арена». По предварительной информации, причиной смерти стала внезапная остановка кровообращения, передает «КП-Спорт».

Как пишет «КП-Самара», недалеко от места событий дежурил реанимационная машина, но его так и не использовали. Некоторые фанаты возмутились, что медицинскую помощь болельщику оказывали на трибуне и не задействовали реанимобиль.

В настоящее время проводится проверка. По ее итогам будет дана оценка действиям отвечающих за безопасность на стадионе. Между тем РПЛ на своем сайте выразила соболезнования родным и близким умершего, пообещав проконтролировать расследование инцидента.