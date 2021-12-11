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Спорт11 декабря 2021 15:56

Российские биатлонистки заняли второе место в эстафете на этапе Кубке мира в Хохфильцене

Победителем стала сборная Швеции
Абдулла ШАКИРОВ
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Российские биатлонистки заняли второе место в эстафете на этапе Кубке мира в Хохфильцене

Российские биатлонистки заняли второе место в эстафете на этапе Кубке мира в Хохфильцене

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женская сборная России по биатлону заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. В составе российской команды бежали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Победителем эстафеты стала сборная Швеции, которая преодолела ее за 1 час 13 минут и 52 секунды. Россиянки проиграли соперницам 29,1 секунды, ни разу не зайдя на штрафные круги. Третье место у сборной Франции, чьи биатлонистки уступили победительницам эстафеты 59,2 секунды, пишет «КП-Спорт».

В воскресенье, 12 декабря, в Хохфильцене состоятся две последних гонки третьего этапа Кубка мира. Мужские команды будут соревноваться в эстафете, женщины побегут гонку преследования.

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 11 декабря, мужская сборная Франции по биатлону заняла весь пьедестал почета по итогам гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.