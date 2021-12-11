Захарова прокомментировала планы ЦРУ сосредоточиться на России и Китае Фото: REUTERS

Официальный представитель Министерстве иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на сообщения о планах Центрального разведывательного управления США готовить кадры с фокусом на РФ и Китай. По мнению дипломата, это противоречит обвинениям Вашингтона в разведывательной деятельности в адрес Москвы и Пекина.

«ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России. Ровно то, в чем США и НАТО обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя?» – задалась Захарова вопросом в своем Telegram-канале.

Ранее CNN сообщил, что ЦРУ намерено сосредоточиться на подготовке кадров для сбора разведанных о России и КНР. По информации телеканала, многие бывшие офицеры считают, что ведомству пора вернуться к «тихой» деятельности в отношении представляющих опасность государств.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 ЦРУ сообщило с планах создать центр по противодействию «глобальному вызову» Китая.