Вучич допускает покупку российских вертолетов Ми-35 Фото: REUTERS

Сербия может приобрести дополнительно российские вертолеты Ми-35 и несколько истребителей для нужд армии, сообщил журналистам президент страны Александар Вучич.

«Вы купите 14 истребителей и видите, что этих 14 истребителей не хватает, потому что оказывается, что только тогда можно работать, когда есть две эскадрильи по 12 истребителей. Значит, нужно купить еще 12 самолетов. Когда купите четыре Ми-35 – это одни из лучших военных вертолетов в мире, – то оказывается, что хорошо бы иметь одну эскадрилью из восьми вертолетов», – сказал сербский лидер.

Затем Вучич добавил, для Вооруженных сил Сербии неплохо было бы купить девять Ми-35 вертолетов, поскольку во время боевых действий в Сирии они лучше всего себя проявили в тройках. «Поэтому давайте не восемь, а три раза по три – девять», – сказал он.

Напомним, в 2018-2020 годах Москва передала Белграду в качестве военно-технической помощи четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, три военно-транспортных вертолета Ми-17В-5, 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС.

Как писал сайт kp.ru, в прошлом году Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1».