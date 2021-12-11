Джабаров ответил на ультиматум премьера Польши Моравецкого России: Пусть немножко остынет

Джабаров ответил на ультиматум премьера Польши Моравецкого России Фото: сайт Совета Федерации

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о России. Ранее польский политик призвал Москву определиться, «хочет ли она быть с Европой или против нее».

«Видимо, господин Моравецкий что-то попутал. Он забыл, что исторически и географически Россия – это Европа была, есть и будет. И не Польше определять ее место и роль в истории Европы. Поэтому, противопоставляя Россию всей остальной Европе, я думаю, он немножко переоценил свои силы. И вряд ли кто-то его уполномочивал это делать… Поэтому я думаю, что пусть немножко остынет господин премьер-министр Польши. Потому что не его это функция, не его роль. И не та держава польская, чтобы она могла диктовать великой России свои условия», – заявил Джабаров в беседе с kp.ru.

Сенатор отметил, что Моравецкий неоднократно допускал непозволительные высказывания в адрес российских властей, после которых его нахождение в должности премьера «вызывает большое сожаление». Джабаров призвал относиться к заявлениям главы польского правительства спокойно, а самому Моравецкому забыть о временах Речи Посполитой и вернуться в реалии. Как заявил парламентарий, угрозы России санкциями не имеют смысла.

«Санкции самой Польши для нас вообще ничего абсолютно – мы на них даже не среагируем. А вот Польша может сильно пострадать от ответных санкций, потому что экономика Польши во многом зависит от энергопоставок из России», – сказал сенатор.

Как писал сайт kp.ru, Моравецкий заявил, что России пора решить, с кем она хочет быть: с Европой или против нее. По его словам, газопровод «Северный поток – 2» является «инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой».