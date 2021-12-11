Посольство России в Лондоне назвало ситуацию на Украине взрывоопасной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Лондоне прокомментировало призыв министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс к странам «Большой семерки» «выступить единым фронтом против российской агрессии» на Украину. В диппредставительстве заявили, ситуация в республике становится все более взрывоопасной.

«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку некоторых стран НАТО и в частности Великобритании. Не удивительно, что в Донбассе нет продвижения мирного урегулирования, в котором, видимо, Запад не заинтересован», – сказано в Facebook российского посольства.

Как отметили в диппредставительстве, глава МИД Великобритании жонглирует термином «российская агрессия», пытаясь найти причину для демонстрации единства в G7. Такие обвинения вводят последователей в заблуждение, заявили в посольстве РФ.

Дипломаты подчеркнули, что «российская агрессия против Украины» – это фальшивый лозунг, постоянно использующийся британскими политиками и лояльными СМИ, в то время как Вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к границам России через Польшу и Эстонию.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

Накануне МИД РФ предупредил об опасных последствиях втягивания Украины в НАТО.