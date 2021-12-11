В ДНР сообщили о двух погибших в результате бомбардировки украинским беспилотником

В ДНР в результате бомбардировки украинским беспилотником погибли два военнослужащих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате взрыва боеприпаса в Донбассе, сброшенного 10 декабря 2021 Вооруженными силами Украины при помощи ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), погибли два человека. Об этом сообщил журналистам представитель Народной милиции Донецкой народной республики.

Один из военнослужащих погиб на месте, второй скончался утром в субботу, 11 декабря, в госпитале.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 10 декабря, в Управлении Народной милиции ДНР сообщили о бомбардировке Донецка украинскими силовиками. Инцидент произошел в районе поселка шахты «Трудовская». В ведомстве заявили, что при взрыве боеприпаса, сброшенного с беспилотника, один человек погиб и один был ранен.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на применение Украиной ударных беспилотников Bayraktar в Донбассе.

Между тем Генштаб ВСУ засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и комплексов Javelin на юго-востоке Украины.