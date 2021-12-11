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Спорт11 декабря 2021 20:39

В Москве турнир по ММА закончился массовой дракой

потасовка началась после того, как Самиев нанес своему сопернику из зала удар в голову коленом
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Фото: скрин видео

Фото: скрин видео

В Москве 1 декабря после завершения турнира по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF произошла массовая драка. Видео инцидента во Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина опубликовано на YouTube-канале промоушена.

На кадрах видно, как после победы в одном из отборочных поединков представитель Узбекистана Намазан Самиев объявил публике о готовности подраться с любым желающим. Из зала нашелся оппонент, который отважился испытать свои силы. Однако организаторы предложили провести дуэль взглядов, а не кулаков. Во время переглядываний Самиев нанес своему сопернику удар в голову коленом.

Сразу после этого на ринг начали стремительно подниматься посторонние люди, которые напали напали на бойца. Их было несколько десятков. В результате инцидент перерос в массовую драку.