В Москве турнир по ММА закончился массовой дракой

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В Москве 1 декабря после завершения турнира по смешанным единоборствам (MMA) лиги WEF произошла массовая драка. Видео инцидента во Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина опубликовано на YouTube-канале промоушена.

На кадрах видно, как после победы в одном из отборочных поединков представитель Узбекистана Намазан Самиев объявил публике о готовности подраться с любым желающим. Из зала нашелся оппонент, который отважился испытать свои силы. Однако организаторы предложили провести дуэль взглядов, а не кулаков. Во время переглядываний Самиев нанес своему сопернику удар в голову коленом.

Сразу после этого на ринг начали стремительно подниматься посторонние люди, которые напали напали на бойца. Их было несколько десятков. В результате инцидент перерос в массовую драку.