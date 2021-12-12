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В мире11 декабря 2021 21:05

Украинские военные разместили танки и минометы в населенных пунктах Донбасса

Среди размещенной техники замечены минометы «Василек» и танки Т-80
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Украинские военные разместили танки и минометы в населенных пунктах Донбасса

Украинские военные разместили танки и минометы в населенных пунктах Донбасса

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Украинские военные разместили в городах и поселках Донбасса тяжелое вооружение. Среди размещенной техники и вооружения замечены минометы "Василек", а также танки Т-80. Об этом вечером 11 декабря заявил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

- Киевские оккупанты разместили 9 единиц военной техники в 2 подконтрольных Украине населенных пунктах, - сообщил он журналистам.

Также он рассказал о перехвате у линии соприкосновения беспилотника "Валькирия" 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дрон приземлили в районе поселка шахты "Октябрьская". Считается, что силовики с помощью беспилотника вели разведку и готовили данные для обстрелов.

Накануне сообщалось, что в результате взрыва боеприпаса в Донбассе, сброшенного ВС Украины при помощи ударного беспилотника, погибли два человека. Один из военнослужащих погиб на месте, второй скончался от полученных ранений в госпитале.