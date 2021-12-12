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Происшествия11 декабря 2021 23:25

В Лондоне полиция ликвидировала вооруженного мужчину

При задержании подозреваемый оказал сопротивление
Источник:kp.ru
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В Лондоне сотрудники полиции застрелили вооруженного мужчину, который оказывал сопротивление при попытке задержания. Инцидент произошел неподалеку от Кенсингтонского дворца - резиденции герцога и герцогини Кембриджских. Об этом сообщается на сайте полиции королевства.

- Нам поступила информации, что мужчина с огнестрельным оружием вошел в банк и букмекерские конторы на Малрос-роад, - говорится в заявлении ведомства.

После этого подозреваемый сел в машину и скрылся в неизвестном направлении. По информации правоохранительных органов, мужчина был задержан, но в результате операции был ликвидирован.