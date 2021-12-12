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Общество12 декабря 2021 0:21

В Госдуме призвали наказывать пятью годами тюрьмы участников групповых избиений

По мнению Миронова, это нужно, чтобы злоумышленники не могли отделаться штрафом
Источник:kp.ru
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Председатель "Справедливой России - За правду" в Государственной думе РФ Сергей Миронов призвал ужесточить наказание за групповые избиения.

По его мнению, нужно сделать так, чтобы злоумышленники не могли отделаться штрафом.

- Очередное массовое избиение... Опять "хулиганка". Подонки отделаются штрафом. За групповое избиение надо наказывать пятью годами тюрьмы - карать надо публично, - написал парламентарий у себя на странице в Twitter. так он прокомментировал недавний инцидент с избиением мужчины в подземном переходе у Комсомольской площади.