Экономист Абрамов заявил, что омикрон-штамм не приведет к «апокалипсису» на биржах

Эксперты не ожидают серьезных потрясений на внутреннем финансовом рынке из-за ситуации на мировых биржах, сложившейся после обнаружения штамма "омикрон". Фото: Мария ЛЕНЦ

На фоне появления нового штамма COVID-19 «омикрон» по мировым биржам прокатилась волна распродаж. Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов оценил риск «апокалиптического сценария» на российском финансовом рынке. По мнению эксперта, серьезных шоков на внутреннем финансовом рынке акций и облигаций ожидать не стоит.

«Даже если бы случился действительно масштабный спад (падение акций на 25% и более), он бы не вызвал серьезных шоков на внутреннем финансовом рынке в отличие от ситуаций в 1997-1998 годов и в 2008 года», — рассказал Абрамов агентству Прайм.

Эксперт объяснил это тем, что внутренний рынок акций и облигаций сегодня в меньшей степени зависит от иностранных портфельных инвесторов, а российские финансовые организации слабо вовлечены в спекулятивную стратегию «carry trade» (заимствование для инвестирования средств в иностранной валюте на глобальных рынках и вложение их в высокодоходные рублевые активы).

Абрамов отметил, что внутренние институциональные инвесторы (пенсионные фонды, коллективные инвестиции и страховые организации) в России развиты относительно слабо и, как правило, осторожно инвестируют в акции. Для них тоже маловероятен серьезный шок в случае обвала мировых финансовых бирж.

Абрамов напомнил, что, как уже писала kp.ru, 92 процента активов на 15 миллионах открытых россиянами брокерских счетов приходится всего на полмиллиона состоятельных людей, так что даже в случае серьезного финансового кризиса на российских биржах не появятся миллионы разорившихся инвесторов.