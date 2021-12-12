Скоростные поезда «Аллегро» будут ходить между Россией и Финляндией с 12 декабря

Между Россией и Финляндией с 12 декабря возобновлено железнодорожное сообщение. Фото: ХАНОВ Тимур.

С 12 декабря между Россией и Финляндией возобновляется движение скоростных поездов «Аллегро». Из Санкт-Петербурга до Хельсинки они будут ходить ежедневно.

Поезда будут курсировать двумя парами, сообщается на сайте РЖД. Из Санкт-Петербурга «Аллегро» отправляется в 6.40 и в 15.30. По воскресеньям, 25 декабря 2021 и с 1 по 9 января 2022 года время отправления утреннего поезда изменяется на 11.30. Из Хельсинки поезда будут отправляться в Санкт-Петербург в 6.17 и 14.57 (в 9.57 по воскресеньям, 25 декабря и с 1 по 9 января).

Воспользоваться услугой смогут только граждане России и Финляндии, уточнили в РЖД.

«В поездах дальнего следования, курсирующих в российско-финляндском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки пассажиров будут действовать противоэпидемические меры обоих государств», - говорится в сообщении.

Перед посадкой пассажирам бесконтактно замеряют температуру, в течение всей поездки они должны быть в масках. Россияне, прибывающие из Финляндии, купив билет, должны заполнить анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Те, кто не вакцинирован или не переболел COVID-19 в последние 6 месяцев, течение двух суток со дня прибытия в РФ должны пройти ПЦР-тест и соблюдать изоляцию, пока не будут готовы его результаты. Въезжающие на территорию Финляндии пассажиры должны предоставить справку о прохождении вакцинации одобренной в этой стране вакциной.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Израиль продлил запрет на въезд в страну для туристов до 23 декабря 2021 года.