Хакеры взломали аккаунт премьер-министра Индии в Twitter

Хакеры взломали аккаунт премьер-министра Индии и написали, что страна признала биткойны и будет распространять их среди граждан. Фото: REUTERS

Аккаунт премьер-министра Индии Наренды Моди «ненадолго» оказался в руках хакеров. Об этом сообщил офис премьера в социальных сетях. В сообщении говорится, что, как только обнаружился факт взлома, учетная запись премьера была немедленно защищена. В офисе отметили, что на сообщения, опубликованные за то время, пока аккаунт премьер-министра находился в руках взломщиков, «не нужно обращать внимания».

Хакеры успели разместить от имени Наренды Моди сообщение, что в Индии разрешили принимать биткойн как платежное средство, пишет Bloomberg. Кроме того, взломщики написали, что Индия закупает цифровую валюту и начинает ее распространение среди граждан.

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