Байден заявил об отправке войск США в Восточную Европу в случае «вторжения России в Украину»

Байден заявил, что в случае "вторжения" России в Украину американские войска будут направлены в восточноевропейские страны НАТО. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что в случае «вторжения России в Украину» американские войска будут направлены в восточноевропейские страны, входящие в НАТО. Такое заявление он сделал в субботу 12 декабря на брифинге в Уилмингтоне.

Байден уточнил, что идея размещения американских войск на Украине в случае «вторжения» в эту страну России «никогда не рассматривалась».

Американский президент заявил, что американские войска будут размещены в странах «Бухарестской девятки» - Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии. По словам Байдена, он предупредил об этом президента России Владимира Путина во время онлайн-саммита.

«Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 - все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», - цитирует Байдена ТАСС.

Джо Байден отметил, что США «продолжат предоставлять украинскому народу оборонные возможности», но не конкретизировал, какие именно возможности будут предоставлены Украине Америкой.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Киев озвучил новый план борьбы с Россией из трех пунктов.