Оливейра победил Порье удушающим приемом в главном бою UFC 269

Оливейра победил благодаря успешному удушающему приему Фото: REUTERS

Бразильский боец Чарльз Оливейра успешно провел первую защиту титула чемпиона в легком весе, победив в главном бою UFC 269 американца Дастина Порье. Об этом сообщает "КП-Спорт".

Бой состоялся в Лас Вегасе в воскресенье, 12 декабря. Порье лучше смотрелся в первом раунде, но уже в следующий отрезок поединка Оливейра перехватил инициативу и перевел борьбу из стойки в партер.

Победную точку бразилец поставил в третьем раунде удушающим приемом. Это стало десятой подряд победой Чарльза Оливейры.

Как ранее писал сайт kp.ru, Дастин Порье уже владел временным поясом чемпиона промоушена, но в поединке против Хабиба Нурмагомедова лишился его. Зато потом у Порье началась целая серия противостояний против Конора Макгрегора, которую американец выиграл. Правда, в третьем матче бой пришлось остановить из-за травмы ирландца, так что американскому бойцу все чаще намекают на четвертый бой.