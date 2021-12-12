Аналитик Ващенко ожидает сильнейшего за полтора года укрепления рубля к доллару

Курс рубля может серьезно укрепиться в начале 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль сохранит позиции в декабре 2021 года, а в начале 2022-го укрепится по отношению к доллару, преодолев важную психологическую отметку, прогнозирует начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Его оценку приводит "Российская газета".

В декабре на курс рубля окажут наибольшее влияние котировки на нефть, ключевая ставка и уровень инфляции, ожидает аналитик.

По его словам, нефть может вырасти в цене на фоне усиления спроса в связи со снижением заболеваемости коронавирусом и уменьшении опасений по поводу омикрон-штамма.

В середине декабря ожидается повышение ключевой ставки Центробанком до 8,5% годовых. Опасения эксперта вызывает инфляция, но ее высокий уровень наблюдается не только в России, но и в других странах, следовательно, она не окажет особенного влияния на курсе рубля.

На основании этих данных Ващенко пришел к выводу, что до конца 2021 года курс рубля останется стабильным. А затем возможно сильнейшее укрепление за полтора года.

"К новогодним праздникам курс ожидается в диапазоне 71,50-74,50 за доллар. После Нового года не исключаю укрепления рубля до показателей июня 2020 года (ниже отметки 70), - прогнозирует аналитик. - Это произойдет в конце января - начале февраля, если цена на нефть вернется в диапазон 80-85 долларов за баррель".

Как ранее писал сайт kp.ru, более половины россиян ожидают ослабления рубля в 2022 году. Треть респондентов прогнозирует, что цены на доллар и евро вырастут до 80 и 90 рублей соответственно, а еще 16% и вовсе допускают взлет их стоимости выше 100 рублей. Эксперты финансового рынка придерживаются иного мнения.