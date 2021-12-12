Следственный комитет занялся инцидентом с самолетом «Екатеринбург-Сочи», сменившем курс из-за неизвестного судна

СК занялся инцидентом с пассажирским самолетом, вынужденно изменившим курс из-за неизвестного воздушного объекта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку обстоятельств инцидента с пассажирским самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», который был вынужден изменить маршрут из-за неопознанного воздушного объекта.

Инцидент произошел в субботу, 11 декабря. Самолет летел из Екатеринбурга в Сочи. Чтобы избежать столкновения с «неопознанным воздушным объектом», лайнер был вынужден отклониться от курса, когда судно находилось в 50 километра от берега. На борту самолета находилось более 160 человек, в том числе 12 детей.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Выменцу П.С. доложить об обстоятельствах инцидента в воздушном пространстве», - говорится в сообщении Следственного комитета, опубликованном в воскресенье 12 декабря.

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