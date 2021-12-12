МИД Польши считает, что Белоруссия использует мигрантов как "оружие" против ЕС

МИД Польши считает, что Белоруссия использует мигрантов как "оружие" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский выразил мнение, что президент Белоруссии Александр Лукашенко использовал беженцев как "оружие" против Европейского Союза и намерен в следующем году вернуться к такой "операции". Соответствующее заявление замглавы МИД сделал в интервью газете Australian Financial Review.

По словам Яблоньского, санкции против Белоруссии временно "остановили Лукашенко", но он "занимается активным поиском новых путей".

Также польский чиновник уверен, что теперь нелегальных мигрантов будут использовать в качестве оружия "во многих точках мира".

Как писал сайт kp.ru, ранее Европейский союз ввел в действие пятый пакет санкций против Белоруссии. Он коснулся 17 физических лиц и 11 организаций. В Европе заявили о готовности и далее расширять ограничительные меры против республики, "если ситуация в стране не улучшится".

Минск в ответ ввел продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из стран, которые ранее приняли решение ввести санкции против Белоруссии. Ограничения начнут действовать с 1 января 2022 года.