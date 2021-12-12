Дмитрий Песков заявил, что агрессивная риторика Вашингтона не способствует разрядке напряженности между США и Россией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что агрессивная риторика США мешает разрядке напряженности между Москвой и Вашингтоном. Так он прокомментировал недавнее заявление президента США Джо Байдена, который заявил о возможности размещения подразделений американской армии в восточноевропейских странах – членах НАТО.

«Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», — цитирует Пескова радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщалось на kp.ru, американский президент заявил, что американские войска будут размещены в странах «Бухарестской девятки» - Болгарии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии, Чехии и Эстонии в случае «нападения России на Украину».

Ранее сообщалось, что Украина заявила о намерении принудить Россию к «миру через силу».