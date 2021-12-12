Губернатор штата Кентукки ожидает, что число жертв торнадо может намного превысить 100 человек

Свыше 70 человек погибли в результате торнадо, обрушившегося на пять штатов США Фото: REUTERS

Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал обрушившееся на США 11 декабря торнадо "наиболее разрушительным и смертоносным в истории штата". Соответствующее заявление Бешир сделал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я думаю, что мы потеряли более 100 человек. Полагаю, эта цифра может значительно возрасти", - написал губернатор Кентукки, уточнив, что это "одни из самых трудных часов" для штата.

Как ранее писал сайт kp.ru, торнадо нанес непоправимый удар жилым домам в штатах Кентукки, Миссури, Иллинойсу, Арканзасу и Теннесси. Наиболее масштабные разрушения зафиксировали в Кентукки. В результате более 70 человек погибли. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Напомним, президент США Джозеф Байден пообещал губернаторам пострадавших штатов федеральную помощь. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден "убит горем".