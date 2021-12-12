Песков заявил, что переговоры Путина и Байдена прошли в предельно конкретном тоне

Владимир Путин и Джозеф Байден / Фото: EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Джозеф Байден на прошедшей встрече использовали атрибутику дружественного общения, но сам тон переговоров был предельно конкретный. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"С точки зрения тем, с точки зрения тона обсуждения конкретных вопросов - это тон предельно конкретный, не терпящий разночтений, как со стороны президента Путина, так со стороны президента Байдена", - подчеркнул Песков и призвал "не обманываться" из-за дружелюбного обмена приветствиями.

Как ранее писал сайт kp.ru, переговоры Путина и Байдена состоялись во вторник, 7 декабря 2021 года. Обсуждение важных тем прошло по видеосвязи. В частности, главы государств говорили об Украине, "российской угрозе вторжения" на ее территорию, гарантиях для РФ, исключающих расширение НАТО в восточном направлении. Президент Соединенных Штатов также заявил о готовности поддержать вопрос урегулирования ситуации в Донбассе в рамках минского процесса.