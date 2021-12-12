Захарова заявила о неспособности стран G7 взять ответственность за собственные ошибки

Мария Захарова прокомментировала предложение стран G7 вернуть Россию и Украину за стол переговоров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление стран «Большой семерки», которые призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. По мнению Захаровой, сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки.

Мария Захарова перечислила те действия стран G7, которые привели к кризисной ситуации в Украине. По мнению Захаровой, это, в первую очередь, вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе.

Также среди ошибок «Большой семерки» официальный представитель МИД РФ назвала «ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом, попрание одного из собственных основополагающих постулатов – уважения интересов меньшинства (не по количественному признаку, а в связи с отсутствием возможности быть представленными во властных институтах) на примере безоговорочной поддержки киевского режима». Захарова отметила, что большую роль сыграло «нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло». Также она подчеркнула, что ответственность за собственные ошибки эти страны переложили на Россию.

«Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной», - резюмировала Захарова.

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала страны G7 усилить сотрудничество между собой на фоне ситуации в Украине.