Синоптик Тишковец сообщил о редкой изморози в Москве

В Москве на деревья выпала изморозь - красивое, но опасное природное явление. Фото: Instagram Евгения Тишковца.

В Москве на деревьях образовалась редкая и очень красивая изморозь. Красивые фото покрытых белой бахромой деревьев москвичи начали выкладывать в соцсети в воскресенье 12 декабря. Синоптик Евгений Тишковец в своем Instagram объяснил, как формируется эта красота и чем она может быть опасна.

В Центральной России изморозь зимой образуется не чаще 1-2 раз в месяц, рассказал Тишковец. Это кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах (ветвях деревьев и кустарников, проводах). Эти пушистые гирлянды получаются в результате десублимации водяного пара при температуре воздуха ниже -10 градусов. Отложение изморози происходит, чаще всего, в течение нескольких часов ночью и утром, а днём она постепенно осыпается под воздействием солнечных лучей, однако в облачную погоду и в тени может сохраняться в течение всего дня. Чаще всего слои первой изморози не превышают по толщине 1 см, но кристаллы могут нарастать, образуя внушительную бахрому до 1 метра в длину. «В регионах с суровыми климатическими условиями именно это явление нередко становится причиной аварий. Данная проблема особенно актуальна для Сибири, где кристаллический лед повреждает коммуникации, линии электропередач», - объяснил Тишковец.

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