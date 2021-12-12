Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит особых поводов для радости в российско-американских отношениях. Соответствующее заявление официальный представитель Кремля сделал в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос об итогах встречи российского лидера Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.

"Особых поводов для радости, конечно же, не было", - признал Песков.

По его словам, "ситуация очень серьезная и требует постоянного внимания главы государства", чем, собственно, Владимир Путин и занимается.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин и Джозеф Байден могут провести новые переговоры, если представителям двух стран удастся продуктивно пообщаться. Об этом заявил Дмитрий Песков по итогам саммита российского и американского президентов, прошедшего в формате видеоконференции.