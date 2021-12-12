Песков заявил, что невозможно ввести санкции против России и не испытать "страданий"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Любые санкции против России неизбежно приведут к ответным мерам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно", - подчеркнул официальный представитель Кремля и добавил, что теперь это понимают все в мире.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада проводят политику сдерживания России и вводят против нее санкции, поскольку видят ее успехи и стараются не допустить дальнейшего развития РФ.

Напомним, в зарубежных СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты и Евросоюз готовят план санкций против крупнейших российских банков и РФПИ на случай возможного "нападения РФ на Украину".