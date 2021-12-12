В Южной Корее обнаружили штамм «омикрон» у прибывшего из России

В Южной Корее зафиксировали случай завоза штамма "омикрон" из России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первый случай завоза омикрон-штамма коронавируса из России выявлен в Южной Корее. Об этом сообщает телеканал Россия 24 со ссылкой на Корейское агентстве по контролю заболеваний (KDCA).

О человеке, инфицированном «омикроном», известно, что он въехал в Южную Корею из России 27 ноября и не является корейским гражданином. Гражданство инфицированного не раскрывается. Сейчас специалисты выясняют, где он побывал ранее.

Всего в Южной Корее подтверждено 90 случаев заражения штаммом «омикрон». 23 из них- завозные, 67 человек заразились внутри страны.

Ранее на kp.ru сообщалось, что британские ученые смоделировали развитие пандемии с учетом влияния омикрон-штамма и получили неутешительные результаты. По пессимистичному сценарию, если иммунный ответ организмов британцев и эффективность бустерных вакцин окажутся низкими, в Великобритании от штамма «омикрон» до конца апреля могут умереть 74,8 тысячи человек.