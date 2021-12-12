Дзюба не вышел на матч "Зенита" против "Динамо" из-за травмы

Артем Дзюба Фото: Александр ГЛУЗ

Лучший бомбардир питерского "Зенита" Артем Дзюба не попал в заявку на матч с московским "Динамо", в котором команды определяют, кто уйдет на перерыв в ранге лидера Российской премьер-лиги.

Как сообщает "КП-Спорт", Дзюба не сможет сыграть в Москве из-за травмы. Более того, форвард даже не полетел вместе с командой. В социальных сетях уже уже появились семейные фото нападающего "Зенита" с отдыха в Мальдивах.

Напомним, матч "Динамо" против "Зенита" стартовал в Москве в 14:00 по московскому времени в воскресенье, 12 декабря 2021 года. К началу игры команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице. У нее 37 очков. Москвичи занимают вторую строчку с 35 очками в активе. Чтобы опередить конкурентов, "Динамо" необходима победа.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Зенит" забил "Челси" трижды, но не смог победить. Благодаря ничье со счетом 3:3 команда Сергея Семака не позволила англичанам занять первое место в группе Лиги Чемпионов.