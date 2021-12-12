Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 декабря 2021 11:25

Сербия произвела 2 млн доз вакцины "Спутник V"

Большинство сербов делают выбор именно в пользу российской вакцины
Роман КИЛЬМЯШКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вакцина "Спутник V" наиболее популярна в Сербии

Вакцина "Спутник V" наиболее популярна в Сербии

Фото: REUTERS

Сербия произвела около 2 миллионов доз российской вакцины "Спутник V", рассказал ТАСС министр инноваций и технологического развития страны Ненад Попович.

"В государственном институте Торлак до сих пор произведено около 2 миллионов доз вакцины "Спутник V", ожидаем, что в предстоящий период их будет произведено минимум 4 миллиона", - констатировал Попович.

По его словам, российская вакцина пользуется у сербов наибольшей популярностью. В связи с этим республика планирует осуществить дополнительную закупку миллиона доз вакцины у России.

Министр инноваций и технологического развития Сербии также выразил заинтересованность в производстве на территории государства назальной вакцины "Спутник V" и препарата "Спутник Лайт".

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ поставила в Сербию почти два миллиона доз отечественной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V".