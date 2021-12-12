Путин выразил соболезнования Байдену из-за гибели людей при торнадо в США

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Глава российского государства направил телеграмму президенту Соединенных Штатов Джозефу Байдену, в которой выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей при торнадо, который обрушился на несколько американских штатов.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, - говорится в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля. - Надеемся на выздоровление пострадавших и скорейшее преодоление последствий разгула стихии".

Как ранее писал сайт kp.ru, торнадо нанес непоправимый удар жилым домам в штатах Кентукки, Миссури, Иллинойсу, Арканзасу и Теннесси. В результате более 70 человек погибли. Десятки людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Губернатор Кентукки Энди Бешир считает, что реальное число жертв стихийного бедствия значительно превышает 100 человек.