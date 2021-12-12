Ученые ЮАР заявили о низкой эффективности вакцины Pfizer против «омикрона»

В ЮАР заявили о низкой эффективности вакцины Pfizer против «омикрона» Фото: REUTERS

Ученые Южно-Африканской Республики провели исследование и сообщили о низкой эффективности вакцины Pfizer против омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

- Согласно оценкам, он (уровень нейтрализации «омикрона») соответствует (уровню) эффективности вакцины в 22,5% против инфекции с симптомами, из-за чего... подвергается сомнению способность вакцины защитить против инфекции, — говорится в тексте исследования, опубликованном на портале MedRxiv.

При этом специалисты уточнили, что препарат может спасти от тяжелого течения болезни.

Ранее в Лондонской школе гигиены и тропической медицины спрогнозировали, что омикрон-штамм коронавируса может вызвать в Великобритании новую волну пандемии с более частыми госпитализациями, чем год назад. Специалисты смоделировали развитие пандемии коронавируса с учетом влияния на нее омикрон-штамма. Если не принять дополнительных мер, то при самом оптимистичном прогнозе с декбря 2021 по апрель 2022 года в Великобритании могут умереть 24,7 тыс. человек, при пессимистичном же — 74,8 тыс.