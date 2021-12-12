Стало известно, как вернуть украденные в онлайн-магазинах деньги

Россиянам рассказали, как вернуть украденные в онлайн-магазинах деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты перечислили способы возврата денежных средств после кражи через мошеннические онлайн-магазины.

По мнению специалистов, россиянам следует завести отдельную карту для онлайн-покупок. Кроме того, можно перечислять часть денег на сберегательный счет.

Представитель Промсвязьбанка также назвал способ возврата денег из магазинов, не использующих защитную технологию 3D Secure, пишет РБК.

- В рамках правил, установленных платежными системами, по несанкционированным транзакциям, проведенным без использования 3D Secure, ответственность возлагается на того участника в цепочке расчетов, кто не использует данный сервис, — сообщил он.

Эксперт от международного платежного провайдера Ecommpay Артур Заремба рассказал, что люди имеют право оспорить транзакцию в банке. Однако это нужно сделать не позднее, чем через 120 дней после покупки. Также покупку можно оспорить в магазинах, которые не используют двухфакторную авторизацию. В некоторых случаях ресурсы сами возвращают деньги.

Ранее в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone сообщили, что в преддверии Нового года в России ожидается всплеск мошенничеств при заказе артистов на детские праздники через интернет. Это связано с сезонным спросом на услуги Деда Мороза и Снегурочки, которыми хотят порадовать детей россияне. Зачастую, они переходят по ссылкам из таргетировнной рекламы в соцсетях или выбирают самую низкую цену, что тоже могут использовать мошенники для привлечения внимания. Эксперты компании рекомендуют в качестве меры безопасности проверять адрес страницы, на которой размещены интересующие услуги товары. Если это официальный сайт event-агентства, то в адресной строке должен быть префикс HTTPS. Кроме того, не следует доверять ресурсам с опечатками в названии.