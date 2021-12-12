Вирусолог Нетесов заявил, что назальную вакцину от коронавируса не стоит использовать вне медучреждений

Пункты вакцинации от коронавируса назальной вакциной должны быть организованы в медучреждениях. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Назальную вакцину от COVID-19 следует использовать только в медучреждениях. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

«Организовать пункты вакцинации назальной вакциной в аэропортах и торговых центрах проще, но я бы это делал на первых порах только в медицинских учреждениях. Дело в том, что вероятность возникновения аллергической реакции на такую вакцину имеется, она невелика, но желательно, чтобы человек после этого посидел рядом с кабинетом врача. У врачей есть специальные наборы противоаллергических препаратов, которые действуют буквально через минуту-две, что иногда бывает очень нужно», - цитирует специалиста ТАСС.

Нетесов отметил, что организация пунктов вакцинации вне медучреждений будет целесообразной только тогда, когда будет накоплен определенный опыт в рамках испытания назальной вакцины.

Также эксперт отметил, что при использовании назальной вакцины она может не достичь места назначения, если у прививаемого будет заложен нос и он высморкается после впрыскивания вакцины.

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