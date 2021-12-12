"Динамо" сыграло с "Зенитом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 12 декабря, московское "Динамо" сыграло против питерского "Зенита" главный матч 18 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге в рамках сезона 2021/2022. Встреча состоялась на стадионе "ВТБ Арена" в Москве и завершилась вничью 1:1, сообщает "КП-Спорт".

На 34-й минуте матча счет открыл "Зенит". После красивой атаки гостей мяч в ворота "Динамо" забил полузащитник Клаудиньо. Бразилец в этой игре уже успел до того не забить пенальти в ворота "бело-голубых". Первый тайм встречи завершился вничью 1:0 в пользу "Зенита".

Во втором тайме поединка "Динамо" забило ответный гол. Его автором стал Дмитрий Скопинцев. До конца встречи счет 1:1 так и не поменялся.

Матч Динамо - Зенит обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Помогали ему ассистенты Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Павел Шадыханов. За VAR отвечал Владимир Москалев и его помощник Игорь Демешко.

После 18 матчей сезона "Зенит" с 38 очками остался лидером в Премьер-Лиге. "Динамо" при 36 очках осталось вторым. В таких позициях два клуба ушли на зимний перерыв в чемпионате России по футболу в Премьер-Лиге.